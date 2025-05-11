Yağma Suçlusu Hükümlü Kırıkkale'de Yakalandı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, 'yağma' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, "yağma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Yahşihan ilçesinde hakkında "Silahla, birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan 4 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.S. (28) isimli hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa