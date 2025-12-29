Haberler

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç yoldan çıktı 4 yaralı

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç yoldan çıktı 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Köşk ilçesinde yağmur nedeniyle ıslanan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bir otomobil yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde seyir halinde iken yağmur nedeniyle ıslanan yolda direksiyon hakimiyeti kaybolarak yoldan çıkan araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza gece saat 23: 00 sıralarında Başçayır Köşk yolu üzerinde ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Başçayır istikametinden Köşk istikametine seyir halinde olan 09 KU 890 plakalı otomobil Köşk girişinde yoldan çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta sürücü ile birlikte 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ve kurtarma ekipleri tarafından yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi. Polisn olay yerindeki incelemelerinin ardından araç yoldan kaldırıldı. Kaza ileilgilisoruşturma başlatıldığı öğrenilirken, kazanın yağış nedeniyle ıslak zeminde aracın direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu meydana geldiği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kritik zirvenin ardından kameraların karşısına geçtiler! Trump topu Putin'e attı

Kritik zirveden barış umudu çıktı! Trump topu Putin'e attı
Güllü'nün oğlundan canlı yayında kritik sözler: 'Bu zamana kadar susmak istiyordum ancak...'

Bu sözleri gündemi sarsacak! Güllü'nün oğlu canlı yayında konuştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk yoğun bakımda

Türk siyasetinin önemli isimlerindendi, yoğun bakıma kaldırıldı
Edinson Cavani futbolculuk kariyerini noktaladı

Bir devrin sonu! Futbolu bıraktı
Osimhen'in performansı dünya basınında

Tüm dünya dün gece yaptıklarını konuşuyor
Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı

Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk yoğun bakımda

Türk siyasetinin önemli isimlerindendi, yoğun bakıma kaldırıldı
Kırmızı elbisesiyle Erciyes'te kayak yapıp, gül dağıttı

Dondurucu soğukta şaşkına çeviren anlar! Gören dönüp bir daha baktı
Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi

Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi