Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç yoldan çıktı 4 yaralı

Aydın'ın Köşk ilçesinde seyir halinde iken yağmur nedeniyle ıslanan yolda direksiyon hakimiyeti kaybolarak yoldan çıkan araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza gece saat 23: 00 sıralarında Başçayır Köşk yolu üzerinde ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Başçayır istikametinden Köşk istikametine seyir halinde olan 09 KU 890 plakalı otomobil Köşk girişinde yoldan çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta sürücü ile birlikte 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ve kurtarma ekipleri tarafından yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi. Polisn olay yerindeki incelemelerinin ardından araç yoldan kaldırıldı. Kaza ileilgilisoruşturma başlatıldığı öğrenilirken, kazanın yağış nedeniyle ıslak zeminde aracın direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu meydana geldiği belirtildi. - AYDIN