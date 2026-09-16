Haberler

Yağış sebebiyle kontrolden çıkan tır makasladı: Sürücü yaralandı

Yağış sebebiyle kontrolden çıkan tır makasladı: Sürücü yaralandı
Güncelleme:
+45 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa’da yağışlı hava sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan tır duvara çarparak makasladı.

Bursa'da yağışlı hava sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan tır duvara çarparak makasladı. Yaşanan kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Lefkoşe Caddesi Misi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak duvara çarptı. Yaşanan kaza sonrası makaslayan tırın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan tır sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Selçuk Bayraktar paylaştı: AKINCI'dan fırlatılan SUNGUR füzesi hedefi tam isabetle vurdu

Gökyüzünde nefes kesen an! Sungur hedefi tam 12'den vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

James Rodriguez'den sürpriz karar! Kameralar karşısına geçti, kötü haberi verdi

Kameralar karşısına geçti, kötü haberi verdi

Samsunspor'un golcüsü Yunan devine gitti! İşte bonservisi

Yıldız golcüsünü Yunan devine sattı! İşte bonservisi
Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız

Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız
Talisca gitti, Fenerbahçe galibiyeti unuttu! 3 maçtır kazanamıyor

Fenerbahçe Talisca'yı mumla arıyor
Milyonlarca kişiyi umutlandıracak 'erken emeklilik' söylentisi! 5 yıl avantaj sağlanacak

Milyonlarca kişiyi umutlandıracak "erken emeklilik" söylentisi
Batman’da kaçakçılık operasyonları: 2 gözaltı

Batman'da iki adrese baskın! 800 bin makaron ele geçirildi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerden vazgeçmedik

Rusya'dan müzakere sinyali! Lavrov iki formülü açıkladı