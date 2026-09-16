Yağış sebebiyle kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü refüje çarptı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gemlik ilçesi Gemlik Serbest Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 CUT 50 plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak durabildi. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı