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Yagi Tayfunu Myanmar'da Can Kayıplarını Arttırıyor

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Myanmar'ın orta bölgelerini etkileyen Yagi Tayfunu sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 113'e ulaştı, 64 kişi kayıp. Tayfun büyük hasara yol açarken, 320 binden fazla kişi geçici barınaklara yerleştirildi.

Myanmar'ın orta bölgelerinde etkili olan Yagi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlern sayısı 113'e yükselirken, 64 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Asya'da birçok ülkede can kayıplarına ve büyük hasara yol açan Yagi Tayfunu, Myanmar'ın orta bölgesinindeki Kayah, Kayin, Mandalay, Mon ve Shan eyaletlerinde de felakete yol açtı. Ülkeyi yöneten cuntanın Sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun yaptığı açıklamada, tayfun nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 113'e yükseldiğini, kayıp sayısının ise 64 olduğunu bildirdi. Ülkede 320 binden fazla kişi geçici barınaklara yerleştirilirken, 66 bin ev ile 375 okul ve 1 manastır yıkıldı. Yol ve diğer altyapılar sular altında kaldı.

ABD destekli yayın kuruluşu Radio Free Asia ise, Myanmar'da en az 160 kişinin öldüğünü aktarırken, iktidardaki cuntaya yakın sosyal medya hesapları sadece Mandalay bölgesinde 230 kişinin öldüğünü öne sürdü. - NAYPYİDAW

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Myanmar 3-sayfa Sağlık Dünya

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