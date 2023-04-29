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Yağan dolu kazaya neden oldu, o anlar telefon kamerasına yansıdı

Yağan dolu kazaya neden oldu, o anlar telefon kamerasına yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Sivas'ta etkili olan şiddetli dolu yağışı kazaya neden oldu, kazada takla atan araç cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ta etkili olan şiddetli dolu yağışı kazaya neden oldu, kazada takla atan araç cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Erzincan Karayolu Hafik ilçesinde meydana geldi. Kent genelinde etkili olan yağmur yerini şiddetli dolu yağışına bıraktı. Yoğun dolu yağışı kenti adeta beyaza bürüdü. Kenti beyaza bürüyen dolu yağışını kaydetmek isteyen bir vatandaş, kayganlaşan yolda takla atan aracı anbean kaydetti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan Tragger Sivas 3. Sayfa Haberler

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