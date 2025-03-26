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Yabancıya Yasadışı İmkan Sağlayan Şahıs Yakalandı

Yabancıya Yasadışı İmkan Sağlayan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan O.Ş.B.'yi Emirdağ'da yakalayarak tutukladı.

Afyonkarahisar'da bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan şahsı jandarma ekipleri yakaladı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde O.Ş.B., isimli şahsın bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası olduğu belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Emirdağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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