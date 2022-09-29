Yabancı uyruklu bir kişi yolda ölü bulundu Muğla'nın Fethiye ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi ölü, bir kişi de yaralı olarak bulunurken, jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Yabancı uyruklu bir kişi yolda ölü bulundu

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi ölü, bir kişi de yaralı olarak bulunurken, jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkiinde iki kişinin yol ortasında hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kimliği henüz tespit edilemeyen yabancı uyruklu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralı David James Warren ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alarak olayı aydınlatmaya çalışıyor.