Yabancı Uyruklu Kadına Kaynar Su İle Saldırı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ikamet eden 31 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, iddiaya göre ziyaret için İstanbul'dan gelen görümcesi tarafından yüzüne kaynar su dökülmesi neticesinde yaralandı.

Altındere Osmanağa Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, yabancı uyruklu S.K. (31) ile İstanbul'dan ziyaretlerine gelen görümcesi F.K. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.K., S.K.'nın yüzüne kaynar su dökerek yaralanmasına sebep oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan kadın, hastanede tedavi altına alındı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA