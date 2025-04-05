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Yabancı Uyruklu Dolandırıcı Bursa'da Kovalamaca Sonucu Yakalandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan yabancı uyruklu Mohamad A., polisin uygulama yaptığı sırada yakalandı. Şüpheli, ekiplerden kaçarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı ancak kısa sürede ele geçirildi.

Yabancı uyruklu dolandırıcı kovalamaca sonucu yakalandı

BURSA - Bursa'da hakkında dolandırıcılık suçlarından yakalama kararı olan yabancı uyruklu şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, İnegöl ilçesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde uygulama yapan yunus timleri, bir kişiden şüphelendi. Yapılan sorgusunda dolandırıcılık suçundan aranan Mohamad A. olduğu tespit edildi. Şüpheli, koşarak ekiplerden kaçmaya başladı. Kısa sürede yakalanan Mohamad A., sağlık raporunun ardından karakola teslim edildi.

Yabancı Uyruklu Dolandırıcı Bursa'da Kovalamaca Sonucu Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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