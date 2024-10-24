Yabancı Çalışanlar Tarafından Vahşice Öldürülen Girişimci Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde evinde çalışan yabancı uyruklu çift tarafından vahşice öldürülen girişimci Canan Cerit Termal ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi 5008 Sokak'ta bulunan bir binanın ikinci katında ikamet eden Canan Cerit (55), evinde karı koca İran uyruklu çalışanları tarafından vahşice öldürüldü. Polis kadın girişimciyi evinde elleri ve ayaklarından domuz bağıyla bağlı şekilde buldu.

Olay sonrasında savcı ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Kadının cesedi ardından otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra teslim alınan cenaze Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan Gökçedere Merkez Nur Camii'ne getirildi. Burada İkindiye müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cerit'in naaşı Termal İlçe Mezarlığı'nda defnedildi.

Yabancı uyruklu 2 çalışanı tarafından öldürüldüğü düşünülüyor

Öte yandan ilk belirlemelere göre boğularak öldürüldüğü düşünülen kadının, yanında çalışan yabancı uyruklu karı koca tarafından öldürüldüğü üzerinde duruluyor. Kadın girişimcinin her sabah çalışanlarıyla evinde kahvaltı yaptıktan sonra iş yerine geçtiği öğrenildi. Dün sabah saatlerinde cinayetin işlendiği tahmin ediliyor. Öte yandan cinayet şüphelilerinin olay sonrası bölgeden uzaklaştığı ve yurt dışına kaçtığı da söylentiler arasında. Zanlıların kadına ait değerli eşya ve paraları aldığı da iddia edildi.

Olay yerinden otoparktaki araçta inceleme

Öte yandan yaşanan olay sonrası Sefabey Caddesi'nde bulunan otoparkta mantar şirketine ait araçta olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirmişti. Araçta arama yapan ekipler parmak izi de aldı. Şüphelilerin merkeze bu araçla geldiği düşünülüyor. - YALOVA