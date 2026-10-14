WSJ, Husilerin Hayber Şekan füzesini Çin parçalarıyla geliştirdiğini iddia etti

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ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Yemen'deki İran destekli Husiler'in Çin'den temin ettikleri füze parçaları ile İran'ın Hayber Şekan füzesinin yeni bir versiyonunu geliştirdiklerini iddia etti.

Yemen'deki İran destekli Husiler'in Çin'den füze parçaları temin ettiği öne sürüldü. ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin İngiltere merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Conflict Armament Research (CAR) verilerine dayandırdığı haberde, Husiler'in Çin'den temin ettikleri füze parçaları ile İran'ın Hayber Şekan füzesinin yeni bir versiyonunu geliştirdiklerini iddia etti. Haberde, füzenin yaklaşık 2 bin kilometre menzile sahip olmasının planlandığı belirtilerek, Suudi Arabistan ve İsrail'in füzenin menzili içinde olduğuna dikkat çekildi.

Füze parçaları farklı malların arasına gizlenmiş

Haberde, Yemen hükümetinin 2025 yılında farklı malların arasına gizlenmiş füze ekipmanlarını içeren iki ayrı sevkiyatı ele geçirdiği ve parçalar arasında motor bileşenleri, füzenin temel yapısını oluşturan gövde aksamı da dahil olmak üzere özel imalat metal parçaları, füzenin uçuş sırasındaki dengesini sağlayan kanatçıklar ile Hayber Şekan serisi bir füzenin katı yakıtlı roket motoruna ait parçaları ele geçirildiği ifade edildi. Haberde ayrıca ele geçirilen ekipmanlar arasında bir balistik füzeyi yüksek ısıdan koruyan ısı yalıtımlı kaplama malzemesi gibi ham maddelerin de bulunduğu aktarıldı.

"Halihazırda üretime geçmiş olmaları ya da bunu deneyip henüz başarılı olamamış olmaları muhtemeldir"

CAR kıdemli analisti Fabian Hinz, "Bu tür ithalatlar gerçekleştiğinde, halihazırda üretime geçmiş olmaları ya da bunu deneyip henüz başarılı olamamış olmaları muhtemeldir" ifadelerini kullanarak, Husiler'in silah tesislerinin son derece iyi kamufle edilmiş olması sebebiyle füze üretiminin ne aşamada olduğunun net olarak bilinemediğini belirtti.

Askeri uzmanlar ise katı yakıtlı, orta menzilli Hayber Şekan füzelerinin fırlatılmadan önce uzun bir yakıt ikmali süreci gerektiren eski nesil İran füzelerinden farklı olduğunu belirterek, Hayber Şekan füzelerinin sürekli yakıtlı halde tutulduğunu ve kamyonlara veya diğer araçlara hızla yüklenebilme imkanı sayesinde fırlatmaya hazır hale getirilebildiğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı