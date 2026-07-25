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Vücudundan 5 günde 62 parça uyuşturucu çıktı

Vücudundan 5 günde 62 parça uyuşturucu çıktı
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Konya’da yutma yöntemiyle vücudunda uyuşturucu madde taşıyan yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Konya'da yutma yöntemiyle vücudunda uyuşturucu madde taşıyan yabancı uyruklu şahıs yakalandı. 5 gün müşahede altında tutulan ve vücudundan 62 parça halinde 590,4 gram metamfetamin çıkan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna yönelik yapılan çalışmalarda, yutma yöntemi ile vücudunda uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs yakalanarak hastanede müşahede altına alındı. Şahsın 5 günlük müşahede sürecinin ardından vücudundan 62 parça halinde toplam 590,4 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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