Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim

Kurultayda aday olacak mı? Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu
Boykot çağrısı soruşturmasında 11 gözaltı! Aralarında ünlü oyuncu da var

Ünlü oyuncu dahil çok sayıda kişiye 'boykot' gözaltısı
ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almadı

Ekonomik savaş başlatan Trump'ın listesinde yer almayan tek ülke
Memur ve emeklilerin zam oranı değişti

Memur ve emeklilerin zam oranı değişti

Volkan Konak'ın tüyleri diken diken eden sözleri ortaya çıktı: Baba tarafına uysak 58'de öldük

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konser verdiği sırada kalp krizi geçiren ve kurtarılamayan Volkan Konak'ın tüyleri diken diken eden bir konuşması ortaya çıktı. 58 yaşındaki ölen ünlü sanatçının 2019 yılında Almanya'da verdiği konserde "Allah'tan annemin sülalesine çektim onlar uzun yaşıyor. Babamın sülalesi hep ölüyor. Annemim sülalesi ortalama 78'e kadar yaşıyor. Baba tarafına uysak 58'de öldük" dediği ortaya çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser sırasında fenalaşarak yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

CEVİZ AĞACININ ALTINA GÖMÜLMEYİ VASİYET ETTİ

Ünlü sanatçının cenazesi, baba ocağı Trabzon'un Maçka ilçesinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'nde toprağa verildi. Yaklaşık 3 ay önce memleketine gelerek babasının mezarını ziyaret eden Volkan Konak'ın babasının mezarında sabaha kadar şarkı söyleyerek ağladığı ve eşi, ablası ve kuzenine mezarlıktaki bir ceviz ağacının altına gömülmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Karadeniz müziğiyle özdeşleşen, güçlü sesi, şiirsel şarkı sözleri ve modern düzenlemeleriyle 'Kuzeyin Oğlu' olarak tanınan Konak, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası vasiyeti üzerine Güney Mahallesi'ndeki aile kabristanlığındaki babasının mezarının yanındaki ceviz ağacının altında toprağa verildi.

TÜYLERİ DİKKEN DİKEN EDEN SÖZLER

Ani ölümü yaknlarını ve sevenlerini üzüntüye boğarken Volkan Konak'ın 6 yıl önce sahnede söylediği sözler ortaya çıktı. 58 yaşındaki vefat eden ünlü satançının 2019 yılında Almanya'da verdiği konserde, "Bu kavgaya ne gerek var. Sanki 500 sene yaşayan mı var? Alt tarafı 20 senem kaldı. Allah'tan annemin sülalesine çektim onlar uzun yaşıyor. Babamın sülalesi hep ölüyor. Annemim sülalesi ortalama 78'e kadar yaşıyor. Baba tarafına uysak 58'de öldük." dediği sözler tüyleri diken diken etti.

Volkan Konak'ın tüyleri diken diken eden sözleri ortaya çıktı: Baba tarafına uysak 58'de öldük
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
500

Yorumlar (13)

Haber Yorumlarısarioglanli38:

yeter artık bu adamin haberlerini daha ne kadar yayinlayacaksiniz

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme65
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Turkes:

Yaa şu adamın haberini yapmayın Allah aşkına giden gitti gideceği yer Allah bilir artık nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz nasıl ölürseniz öyle diriltilirsiniz evet İslam'a kötü şeyler söylemiş müslümanlara ama ölünün arkadasindan kötü konuşmak müslümana yakışmaz onun akıbetini Allah bilir

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUmut Bozoklu:

Ruhun şad olsun

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLale:

Ağzından çıkan kelimeyi çekersin bazen kalbi temiz miş ermiş gibi adammış tam sanatçı sanatkar usta asil insan çağın ötesinde işler bırakan vatanını geriye değil sözleriyle sanatıyla duruşuyla 1 adım öne taşıyan bir insan her sözü olay her lafı koyar sanatıyla konuşuldu sanatıyla anılacak bunu anlamayanda o kalın kafasına sokacak o kadar.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

Adam gibi adam dı Ruhun şad mekanın cennet olsun.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Insanoglu iste bos konusmus kasti bise yok...

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumları4wxh2thbb9:

ölenle ölünmüyor vatanım kan ağlıyor ondan bahs edin chp zihniyetini kapatın

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMusty:

hay skm sizin volkaniniza da konsginiza da

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTumhaM:

demekki Allah ın işine karişilmazmiş.vakti o bilir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.