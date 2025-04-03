Volkan Konak'ın tüyleri diken diken eden sözleri ortaya çıktı: Baba tarafına uysak 58'de öldük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser sırasında fenalaşarak yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

CEVİZ AĞACININ ALTINA GÖMÜLMEYİ VASİYET ETTİ

Ünlü sanatçının cenazesi, baba ocağı Trabzon'un Maçka ilçesinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'nde toprağa verildi. Yaklaşık 3 ay önce memleketine gelerek babasının mezarını ziyaret eden Volkan Konak'ın babasının mezarında sabaha kadar şarkı söyleyerek ağladığı ve eşi, ablası ve kuzenine mezarlıktaki bir ceviz ağacının altına gömülmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Karadeniz müziğiyle özdeşleşen, güçlü sesi, şiirsel şarkı sözleri ve modern düzenlemeleriyle 'Kuzeyin Oğlu' olarak tanınan Konak, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası vasiyeti üzerine Güney Mahallesi'ndeki aile kabristanlığındaki babasının mezarının yanındaki ceviz ağacının altında toprağa verildi.

TÜYLERİ DİKKEN DİKEN EDEN SÖZLER

Ani ölümü yaknlarını ve sevenlerini üzüntüye boğarken Volkan Konak'ın 6 yıl önce sahnede söylediği sözler ortaya çıktı. 58 yaşındaki vefat eden ünlü satançının 2019 yılında Almanya'da verdiği konserde, "Bu kavgaya ne gerek var. Sanki 500 sene yaşayan mı var? Alt tarafı 20 senem kaldı. Allah'tan annemin sülalesine çektim onlar uzun yaşıyor. Babamın sülalesi hep ölüyor. Annemim sülalesi ortalama 78'e kadar yaşıyor. Baba tarafına uysak 58'de öldük." dediği sözler tüyleri diken diken etti.