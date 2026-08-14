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Vize botu operasyonunda 42 şüpheli adliyede

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İstanbul merkezli 6 ilde, vize danışmanlığı adı altında konsolosluk randevu sistemlerini bot yazılımlarla kilitleyerek 2,8 milyar lira haksız kazanç sağlayan şebekeye operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli 6 ilde vize danışmanlığı adı altında randevu sistemlerini "bot" yazılımlarla kilitleyen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin konsolosluk randevu sistemlerini "bot" yazılımlarla kilitleyerek vatandaşları mağdur ettiği ve haksız kazanç sağladığı şebekeye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 2,8 milyar lirayı aşan para hareketi tespit edilmiş ve gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 42'si İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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