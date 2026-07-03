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Viranşehir'deki ölümlü trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Viranşehir'deki ölümlü trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tırın yol kenarında bekleyen kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Viranşehir-Şanlıurfa kara yolunun Kırlık Mahallesi mevkisinde sürücüleri belirlenemeyen seyir halindeki 27 AZK 454 plakalı tır, yol kenarında bekleyen 63 AGV 616 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, tırda bulunan yolcu Abdullah Sert olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Viranşehir Devlet hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Abdullah Sert'in cenazesi morga kaldırıldı.

Feci kaza kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tırın yol kenarında bekleyen kamyona arkadan çarpma anı yer aldı. Çarpmanın şiddetiyle tırın parçalara ayrıldığı görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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