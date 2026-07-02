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Şanlıurfa'da tır kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da tır kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Viranşehir-Şanlıurfa kara yolu Kırlık Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Abdullah Ser yönetimindeki 27 AZK 454 plakalı tır ile Hüseyin K. kontrolündeki 63 AGV 616 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan sürücüler sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdullah Ser'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Hüseyin K. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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