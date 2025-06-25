Viranşehir'de Kız Arkadaşını Öldüren Gencin Dramı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, ayrılmak isteyen kız arkadaşını tüfekle öldüren Ömer Kilimci, ardından ailesine de saldırarak yaraladı. Olay sonrası kaçan Kilimci, otomobilinde yaşamına son verdi. Yaprak Türk'ün hastanede yaptığı tedaviye yanıt vermediği öğrenildi.

1) EVİNİ BASTIĞI KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ, ANNESİ İLE KARDEŞLERİNİ DE YARALADI

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde Ömer Kilimci (24), kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Yaprak Türk'ün (20) evini basıp, tüfekle vurarak öldürdü. Türk'ün annesi Şehka Türk (47) ile kardeşleri Mehmet Emin (17) ve Gülseren Türk'ü (18) yaraladıktan sonra kaçan Kilimci, kullandığı otomobilde yaşamına son verdi.

Olay, öğle saatlerinde Viranşehir'e bağlı Başaran Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Kilimci, iddiaya göre, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Yaprak Türk ile telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Kilimci, tüfekle Türk'ün evine gitti. Ömer Kilimci, dışarı çıkan Yaprak Türk ile annesi Şehka Türk ve kardeşleri Mehmet Emin ve Gülseren Türk'e ateş etti. Vücutlarına saçmalar isabet eden aile fertleri yere yığılırken, Kilimci 27 TJ 955 plakalı otomobiliyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yaprak Türk, kurtarılamadı. Türk'ün annesi ve 2 kardeşinin tedavisi sürüyor.

OTOMOBİLDE KENDİNİ VURDU

Olayın ardından kaçan Ömer Kilimci, Hürriyet Mahallesi'nde otomobilinin içinde tüfekle kendini vurdu. Yaşamını yitiren Kilimci'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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