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Şanlıurfa'da onlarca dönümlük arpa ekili tarla kül oldu

Şanlıurfa'da onlarca dönümlük arpa ekili tarla kül oldu
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir çiftçiye ait 60 dönümlük arpa tarlası, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar nedeniyle yandı. Çiftçinin bir yıllık emeğinin kül olması yürekleri dağladı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde büyük emeklerle ektiği arpa tarlası gözlerinin önünde kül olan çiftçinin feryadı yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Yollarbaşı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, çiftçi Enver Zencirci'ye ait arpa ekili tarla araziden geçen elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar nedeniyle alev alarak yanmaya başladı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu mahalleli ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden mahalleli, traktörlerle tarlaya girerek yangını söndürmeye çalıştı. Bir yıllık emeğinin gözleri önünde kül olduğunu gören çiftçinin feryadı ise yürekleri dağladı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yaklaşık 60 dönümlük tarladaki yangına müdahale etti. Mahalleli ile birlikte yapılan çalışmayla yangın diğer ekili arazilere sıçramadan söndürüldü.

Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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