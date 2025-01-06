Viranşehir'de Asayiş Uygulaması: 2 Zanlı Yakalandı, 1 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki asayiş uygulamasında aranan 2 zanlı yakalandı, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde "Huzur-63" uygulaması gerçekleştirildi. 63 ekip ve 258 personelle gerçekleştirilen uygulamada 2 bin 73 şahıs, 964 araç, 25 umuma açık iş yeri denetlendi. Kontrollerde 196 araca cezai işlem uygulandı, 2 aranan şahıs yakalandı, 4 araç trafikten men edildi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - ŞANLIURFA