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Viranşehir'de Asayiş Uygulaması: 2 Zanlı Yakalandı, 1 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Viranşehir'de Asayiş Uygulaması: 2 Zanlı Yakalandı, 1 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında aranan 2 zanlı yakalanırken, 1 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Uygulamada toplamda 2.073 şahıs, 964 araç ve 25 umuma açık iş yeri denetlendi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki asayiş uygulamasında aranan 2 zanlı yakalandı, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde "Huzur-63" uygulaması gerçekleştirildi. 63 ekip ve 258 personelle gerçekleştirilen uygulamada 2 bin 73 şahıs, 964 araç, 25 umuma açık iş yeri denetlendi. Kontrollerde 196 araca cezai işlem uygulandı, 2 aranan şahıs yakalandı, 4 araç trafikten men edildi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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