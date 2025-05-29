Virajı Alamayan Motosiklet Sürücüsü Kaldırıma Çarptı

Denizli'de virajı alamayan süratli motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak yoldan çıktı. Yaklaşık 30 metre savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Karışoğlu (42), 20 ANR 921 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken virajı alamadı. Süratli olduğu değerlendirilen Karışoğlu, virajı dönemeyince kaldırıma çarparak yoldan çıktı. Motosikletle birlikte metrelerce savrulan Mehmet Karışoğlu'nu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mehmet Karışoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan incelemelerde Mehmet Karışoğlu'nun motosiklet ile kaldırıma çarpmasının ardından 30 metre savrulduğu belirlendi.

Öte yandan, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Karışoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ