Karabük'te Hatalı Sollama Kaza Yaptırmadı

Karabük'te virajda önündeki kamyonu hatalı şekilde sollayan otomobil, karşı yönden gelen araçla kafa kafaya geldi. Sürücünün zamanında fren yapmasıyla muhtemel bir facia önlenirken, tehlikeli anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, Safranbolu ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Bartın istikametine seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, virajlı yolda ilerlediği sırada karşı yönden gelen ve önündeki kamyonu sollamaya çalışan eski model otomobille karşı karşıya kaldı. Kendi şeridine giren otomobili fark eden sürücü, soğukkanlılığını koruyarak frene basarak aracını yavaşlattı. Hatalı sollama yapan ve şerit ihlalinde bulunan otomobilin sürücüsü ise duran aracın yanından geçerek yoluna devam etti.

Kafa kafaya çarpışmanın saniyelerle önlendiği anlar, Bartın yönüne seyir halinde olan aracın araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, viraja giren otomobilin kamyonu solladığı sırada karşı yönden gelen araçla aniden karşı karşıya kaldığı, diğer sürücünün zamanında fren yapması sayesinde muhtemel kazanın önlendiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı