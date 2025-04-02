Viraja kontrolsüz giren otomobiller çarpıştı: 9 yaralı

ERZURUM - Erzurum'un Tekman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tekman-Gökoğlan kara yolu 5'nci kilometresinde meydana geldi. Erence Mahallesi yakınlarında viraja kontrolsüz giren iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlardaki 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ilçe hastanesi ve şehir hastanesine sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.