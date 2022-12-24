Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vinçle kolon arasında kalan işçi hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Vinçle kolon arasında kalan işçi hayatını kaybetti

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir fabrikada meydana gelen iş kazasında 3 çocuk babası işçi hayatını kaybetti.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir fabrikada meydana gelen iş kazasında 3 çocuk babası işçi hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan işçinin cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Olay, Aliağa ilçesinde Foça yolunda bulunan bir demir-çelik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece vardiyasında vinç operatörü olarak çalışan Ayhan Yıldırak isimli işçi ayağının kayması sonucu vinç ile duvar arasına düştü. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Yıldırak, sağlık görevlileri tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayhan Yıldırak'ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 çocuk yetim kaldı

Evli ve 3 çocuk babası Ayhan Yıldırak'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Yıldırak'ın cenazesinin yarın Menemen'de toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aliağa İzmir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title