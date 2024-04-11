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Vietnamlı emlak patronu 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılık davasında idam cezasına çarptırıldı

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Vietnamlı emlak patronu Truong My Lan, 12,5 milyar dolarlık rekor mali dolandırıcılık davası kapsamında idam cezasına çarptırıldı.

Vietnam'ın en büyük emlak şirketlerinden biri olan "Van Thinh Phat"ın sahibi Truong My Lan'ın mali dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı davada karar verildi. 67 yaşındaki Lan, Vietnam'ın güneyindeki Ho Chi Minh kentindeki bir mahkemede yapılan duruşmada, zimmete para geçirme, rüşvet ve bankacılık kurallarını ihlal etme suçlarından idam cezasına çarptırıldı.

Rüşvet verdiği aracılar vasıtasıyla Sai Gon Anonim Ticaret Bankası'ndan usulsüz krediler aldığı tespit edilen Lan'ın, 2012 ile 2022 yılları arasında 12,5 milyar dolarlık haksız kazanç elde ettiği belirlenmişti. Geçen ay yargılanmaya başlanan Lan'ın davası, Vietnam'ın yanı sıra Güneydoğu Asya tarihindeki en büyük mali dolandırıcılık davası olarak kayıtlara geçmişti. İki bin 700 kişinin ifadeye çağrıldığı davada 10 savcı ve yaklaşık 200 avukat görev almıştı.

Bazı suçlar için idam cezası uygulanıyor

Komünizm ile yönetilen Vietnam'ın, cinayet, silahlı soygun, uyuşturucu kaçakçılığı, tecavüz, çocukların cinsel istismarı, yolsuzluk, dolandırıcılık ve zimmete para geçirme dahil 22 suç için idam cezası uyguladığı biliniyor. Lan'ın idam cezasına çarptırıldığı davanın, Vietnam Komünist Partisi öncülüğünde sürdürülen yolsuzlukla mücadele kampanyası kapsamında sembolik önem taşıdığı belirtiliyor. - HANOİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Vietnam Dolandırıcılık Suç 3.Sayfa Emlak Güncel Haberler

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