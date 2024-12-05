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Vietnam'da askeri tatbikat sırasında patlama: 12 asker hayatını kaybetti

Vietnam'da askeri tatbikat sırasında patlama: 12 asker hayatını kaybetti
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Vietnam'da gerçekleştirilen askeri tatbikat esnasında meydana gelen patlamada 12 asker hayatını kaybetti. Cansız bedenlerin bulunmadığı bazı askerler için arama çalışmaları sürerken, patlamanın sebebi henüz açıklanmadı.

Vietnam'ın Dong Nai eyaletinde gerçekleştirilen askeri tatbikat sırasında facia yaşandı. Ülkenin resmi yayın kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, pazartesi günü askeri atış poligonundaki eğitim anında meydana gelen patlamada 12 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

BAZI ASKERLERİN CANSIZ BEDENLERİNE HENÜZ ULAŞILAMADI

Bazı askerlerin cansız bedenlerinin henüz bulunamadığı ve arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Patlamanın nedeni henüz açıklanmazken, yetkililere göre askerlerin mühimmat taşıdığı sırada yıldırım düşmesi nedeniyle patlayıcıların infilak ettiği tahmin ediliyor.

Savunma Bakanlığı, olayla ilgili acil soruşturma talimatı verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Askeri tatbikat olmuş gerçek tatbikat.

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