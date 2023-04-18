Video kaydı olmasa kimse inanmaz! Üzerinden traktör geçti, sonrası daha bomba

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen bir görüntüde tarlaya gitmek için hazırlık yapan vatandaş, o esnada hareket eden traktörün altında kaldı. Herkesin nefesini tutarak izlediği o anlarda üzerinden traktör geçen vatandaşın sonrasında hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkması büyük şaşkınlık yarattı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü izleyenlere "Video kaydı olmasa kimse inanmaz" dedirtti. Bahsi geçen güvenlik kamerası görüntüsünde bir vatandaşın evinin kapısında tarlaya gitmek için hazırlık yaptığı görülüyor. O esnada enteresan bir olay yaşanıyor ve traktör kendiliğinden hareket etmeye başlıyor.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ AYAĞA KALKTI

Buraya kadar her şey normal... Ancak sonrasında traktörün arka tekerleği kaçmaya fırsat bulamayan vatandaşın üzerinden geçiyor. Herkesin nefesini tutarak izlediği o anlarda üzerinden traktör geçen vatandaşın sonrasında hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkması büyük şaşkınlık yarattı.

"HAYATTAKİ TÜM ŞANSINI KULLANDI"

Kısa sürede sosyal medyada viral olan videonun altına "Belimin ağrısı gitti", "Sıcak sıcak bir şey hissetmiyor ama bir şey olmuştur kesin", "Hayattaki tüm şansını kullandı", "Allah'ım nelere kadirsin", "Kardeşim Allah kurtarmış seni", "Allah korumuş, verilmiş sadakası var" şeklinde yorumlar yapıldı.