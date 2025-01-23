Video çekmek isterken lüks aracından oldu

Sosyal medyada paylaşılan akım videolarına yenileri eklenmeye devam ediyor. Son olarak bir fenomenin lüks aracıyla video çektiği anlar viral oldu.

Hareket halindeki araçtan inen fenomen, kaldırımda koşup yere uzandı. Sonrasında aracına yetişen fenomen, kapıyı açmak istedi ama başarılı olamadı. Aracın duvara doğru gittiği anlarda video sona erdi.

O anlara çok sayıda yorum yapılırken, bazı kullanıcılar videonun gerçek olmadığını savundu.