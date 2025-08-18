Video Çekerken 7 Metre Derinliğindeki Kuyuya Düşen Genç Kurtarıldı

Nevşehir'de video çeken genç, 7 metre yüksekliğindeki kuyuya düştü. Ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla kurtarılan genç, hastanede tedavi altına alındı.

Olay geçtiğimiz gün merkeze bağlı Nar kasabasında yaşandı. İddiaya göre, Kadirah Deresi civarında video çeken Hasan Ç.; bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki kuyuya düştü. Yanında bulunan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hasan Ç. düştüğü kuyudan itfaiye ve polis ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasından sonra çıkartıldı. Genel sağlık durumu iyi olan genç, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - NEVŞEHİR