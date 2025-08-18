Video Çekerken 7 Metre Derinliğindeki Kuyuya Düşen Genç Kurtarıldı

Video Çekerken 7 Metre Derinliğindeki Kuyuya Düşen Genç Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'in Nar kasabasında video çeken Hasan Ç., dengesini kaybederek 7 metre derinliğindeki bir kuyuya düştü. Ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de video çeken genç, 7 metre yüksekliğindeki kuyuya düştü. Ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla kurtarılan genç, hastanede tedavi altına alındı.

Olay geçtiğimiz gün merkeze bağlı Nar kasabasında yaşandı. İddiaya göre, Kadirah Deresi civarında video çeken Hasan Ç.; bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki kuyuya düştü. Yanında bulunan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hasan Ç. düştüğü kuyudan itfaiye ve polis ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasından sonra çıkartıldı. Genel sağlık durumu iyi olan genç, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü

Korkutan virüs hızla yayılıyor! Binlerce kişiye bulaştı, 90 kişi öldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasan Can Kaya'nın tavırları olay olmuştu, Murat Boz'dan açıklama geldi

Murat Boz'dan Hasan Can Kaya açıklaması geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.