Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında ikinci duruşma! Söz sırası babaya geldi
Dosyaya eklenmeyen detaya isyan etti: Bunu nasıl unutursunuz?
Narin cinayeti duruşmasında tanık çoban ağlama krizine girdi
Duruşmada ağlama krizine giren çoban, ısrarla tek bir şey söyledi
AK Parti'ye dönüş sinyalleri veren Davutoğlu'na kötü haber
Davutoğlu'na kapıları kapattı
Asgari ücrete yapılan zam sonrası marketler etiket değiştirmeye başladı
Vay vatandaşın haline! Asgari ücret zammı sonrası korkulan oldu

Victoria Eyaleti'nde Orman Yangını 70 Bin Hektar Alanı Küle Çevirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya'nın Victoria eyaletinde devam eden orman yangınlarında 70 bin hektarlık alan yanarken, Grampians Milli Parkı'ndaki yangın kontrolden çıktı. Bölge sakinlerine uyarılar yapıldı ve bazı kasabalara tahliye emri verildi.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde devam eden orman yangınında şu ana kadar 70 bin hektarlık alan küle döndü.

Avustralya'nın Victoria eyaletindeki farklı noktalarda orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yangınların en büyüğü olan Grampians Milli Parkı'ndaki yangın kontrolden çıktı. Milli parkın üçte birinden fazlasına yayılan alevler, şu ana kadar 70 bin hektarlık alanı küle çevirdi. Bölge sakinine dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı. Bazı kasabalara tahliye emri verildi. Queensland, Yeni Güney Galler ve Avustralya başkent bölgesinden 100'den fazla itfaiyeci, çalışmalara destek amacıyla Victoria eyaletine sevk edildi. Şu ana kadar can ve mal kaybı yaşanmazken, söndürme çalışmaları yaklaşık 600 itfaiyeciyle devam ediyor. - MELBOURNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İşverenler yeni talebini duyurdu
img

Terör örgütü Suriye'de ilerliyor mu? MSB son noktayı koydu
img

Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
101 yıllık kulüpte futbolcular ısınmak için mutfak tüpü kullandı
101 Yıllık kulüpte futbolcular ısınmak için mutfak tüpü kullandı
Muhammed Nur Nahya'nın asgari ücret videosu viral oldu
40 saniyelik asgari ücret skeci viral oldu
Rejim güçleri Humus'ta ayaklandı, Suriye Milli Ordusu operasyon başlattı
Türkiye'nin yanı başında büyük ayaklanma! Operasyon başlattılar
Maddi sıkıntı çeken ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu
Ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu
CHP'den seçilip AK Parti'ye geçen Nedim Yamalı'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek sözler
Rozeti takan Yamalı'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek sözler

Son Dakika Haberleri

Rıza Kalkavan kimdir? Rıza Kalkavan öldü mü, neden öldü? Squid Game 2. sezon oyuncuları kim? Squid Game 2. sezon 1. bölüm izle! SQUID GAME 2. sezon hd, full, Türkçe altyazı izleme linki Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı izle! MONACO ANADOLU EFES maçı şifresiz, donmadan, HD izleme linki BİM AKTÜEL 27 ARALIK KATALOĞU! 27 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var? Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman? THY Euroleague Monaco - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 26 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? Annem Ankara son bölüm FULL İZLE! Annem Ankara 6. bölümde neler oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 26 Aralık Perşembe Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Narin Güran davasında son durum nedir? 26 Aralık duruşmada neler oluyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.