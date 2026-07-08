Kazada yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya savrulan otomobilde ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Vezirköprü-Durağan kara yolu Yağınözü ile İncesu mahalleleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Kartal idaresindeki 55 EH 404 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya savruldu. Kazada sürücü Yusuf Kartal ile araçta bulunan Mehmet Ay (86) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Mehmet Ay, buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşlı adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı