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Otomobil fabrika sahasına uçtu: 1 yaralı

Otomobil fabrika sahasına uçtu: 1 yaralı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki orman ürünleri fabrikasının sahasına uçtu. Kazada sürücü Fahrettin Korkut yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki fabrika sahasına uçtuğu kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Esentepe Mahallesi'nde bulunan orman ürünleri fabrikası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahrettin Korkut (48) idaresindeki 55 PH 784 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak fabrika sahasına girdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Korkut, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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