Elektrikli bisiklet devrildi: 2 yaralı

Bilecik'in Vezirhan beldesinde elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Bilecik'in Vezirhan beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kıvanç A. idaresindeki elektrikli bisiklet, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada bisiklette yolcu olarak bulunan Emir Ç. ile birlikte sürücü Kıvanç A. yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve yaralanmaların basit tıbbi müdahale (BTM) ile giderilebilir nitelikte olduğu öğrenildi.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı