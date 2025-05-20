Venezuela, Kolombiya'dan Gelen 38 Kişiyi Terör Saldırı Planı Üzerine Gözaltına Aldı

Venezuela, ülkeye Kolombiya üzerinden gelen 38 kişiyi saldırı planladıkları gerekçesiyle gözaltına aldıktan sonra Kolombiya uçuşlarını askıya aldı.

Venezuela'da, ülkeye Kolombiya üzerinden gelen Kolombiya, Ukrayna ve Meksika vatandaşlığı bulunan 17 kişi dahil toplamda 38 kişiyi terör saldırısı planladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello düzenlediği basın toplantısında, 38 kişinin komplo kurdukları gerekçesiyle gözaltına alındığını ifade ederek, "Kolombiya'ya karşılıklı uçuşların durdurulması için gerekli talimatları verdik. Yeni bir komplo ve terör planını ortaya çıkardık. Patlayıcılarla ülkeye dönen bir grup Venezuelalıyı yakaladık" dedi. Cabello, 38 kişilik grupta bombacılar, insan kaçakçıları ve paralı askerlerin bulunduğunu bazılarının uçakla ve kara yoluyla ülkeye giriş yaptıklarını dile getirdi.

Venezuela Ulusal Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada ise, önlemlerin 26 Mayıs yerel saatle 18.00'a kadar geçerli olacağı aktarıldı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada da Venezuela hükümeti tarafından uçuşların askıya alındığına ilişkin bilgilendirme yapıldığı kaydedilirken gözaltına alınan Kolombiyalılara ilişin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Venezuela'da iktidar, sık sık Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik saldırı planlandığını iddia ederek bu saldırıların arkasında ABD ile işbirliği yapan muhalefetin olduğunu savunuyor. Muhalefet ise, iddiaları reddediyor. - KARAKAS