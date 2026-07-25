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Venezuela’daki depremlerde can kaybı 5 bin 546’ya yükseldi

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Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 546’ya ulaştı.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 546'ya ulaştı.

Venezuela'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 546'ya yükseldiğini ifade etti.

Depremlerde 16 bin 740 kişi ise yaralanırken, 17 bin 907 kişi evsiz kaldı. 190 bina tamamen yıkıldı, 856 bina ağır hasar gördü. Arama kurtarma operasyonlarında 6 bin 462 kişi kurtarıldı. Ayrıca 28 bin 324 aileye yardım sağlandı, 23 bin 811 kişi kurulan 107 geçici barınağa yerleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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