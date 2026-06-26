Haberler

Venezuela'da can kaybı 589'a yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı 589'a, yaralı sayısı ise 2 bin 980'e çıktı. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, La Guaira eyaletinin askerileştirildiğini duyurdu.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkede meydana gelen depremler nedeniyle can kaybının 589'a, yaralı sayısının ise 2 bin 980'e yükseldiğini açıkladı.

Venezuela'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı artıyor. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez can kaybının 589'a, yaralı sayısının ise 2 bin 980'e yükseldiğini açıkladı. Askeri ve sivil yetkililerle görüşen Rodriguez, hükümetin depremlerin ardından La Guaira eyaletini askerileştirme kararı aldığını da söyledi. Dünyanın farklı noktalarından gelen yardım ekiplerine teşekkür eden Delcy Rodriguez, "Enkazda kalanları kurtaracağız. Bu görev için yorulmadan çalışacağız" dedi. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tembelliğin sonu kötü Bitti: Dondurmacıya uzanayım derken balkondan yere çakıldı!

Dondurmacıya uzanayım derken balkondan yere çakıldı!
İmzalar atıldı! Amedspor transferde ilk bombasını patlattı

İmza atıldı! Amedspor transferde ilk bombasını yıldız isimle patlattı
Eski devlet başkanının eşine 7 yıl hapis! Papazdan bile rüşvet almış

Eski devlet başkanının eşine hapis cezası! Papazdan bile rüşvet almış
Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı

Böcek ailesi davasında karar çıktı! İşte sanıklara verilen ceza
Şenol Güneş, eleştirilerin odağı olan Uğurcan Çakır'a sahip çıktı: Türkiye'nin en iyisi o

Eleştirilerin odağındaki milli yıldıza sahip çıktı: Ülkenin en iyisi o
Çırağının makatına kompresör tutan kalfaya en ağır ceza istendi

Çırağının makatına kompresör tutan ustaya en ağır ceza
Galatasaray'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu

Galatasaray'ın yıldızı parayı basıp buradan villa aldı