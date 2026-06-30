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Venezuela'daki depremlerde can kaybı bin 943'e yükseldi

Venezuela'daki depremlerde can kaybı bin 943'e yükseldi Haber Videosunu İzle
Venezuela'daki depremlerde can kaybı bin 943'e yükseldi
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1.943'e, yaralı sayısı ise 10.571'e çıktı. 27 ülkeden 40 arama kurtarma ekibi bölgeye gönderildi.

Venezuela Meclis Başkanı Jorge Rodrguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 943'e, yaralı sayısının ise 10 bin 571'e yükseldiğini açıkladı.

Venezuela'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Venezuela Meclis Başkanı Jorge Rodrguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 943'e yükseldiğini belirterek, yaralıların sayısının ise 10 bin 571'e ulaştığını açıkladı.

Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği Venezuela'ya toplam 27 ülke yaklaşık 40 arama kurtarma ekibi gönderdi. Ekipler arasında 2 binden fazla asker ve personel ile 160'tan fazla köpek bulunuyor. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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