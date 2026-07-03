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Venezuela'daki depremlerde can kaybı 2 bin 595'e yükseldi

Venezuela'daki depremlerde can kaybı 2 bin 595'e yükseldi
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı 2 bin 595'e, yaralı sayısı ise 12 bine yükseldi. Yaklaşık 38 bin 500 kişinin kayıp olduğu, 58 bin 870 binanın hasar gördüğü veya yıkıldığı tahmin ediliyor.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 595'e yükselirken, yaralı sayısı 12 bini aştı.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken can kaybı artmaya devam ediyor. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 595'e yükseldiğini belirterek, yaralı sayısının 12 bini aştığını aktardı.

Resmi olmayan bilgilere göre, yaklaşık 38 bin 500 kişinin kayıp olduğu ve yaklaşık 58 bin 870 binanın ise hasar gördüğü veya yıkıldığı tahmin ediliyor. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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