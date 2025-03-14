Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu

Flash TV ve Pozitifbank'a el konuldu! Örgüt lideri dahil 49 gözaltı
Diyarbakır'da kayadan gaz fışkıracak! 350 milyar dolarlık dev rezerv

Milyonların gözü bu ilimizde! Kayadan 350 milyar dolar fışkıracak
Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar yağışı göründü

Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar göründü
Zafer Algöz'ün neden Şinasi Yurtsever paylaşımını sildiği ortaya çıktı! Annesinin haberi yokmuş

Şinasi Yurtsever'in ölümünden annesinin haberi yokmuş

Vefat eden Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyuncu Şinasi Yurtsever'in ani ve genç yaştaki ölümü sevenlerini yıktı. Henüz 51 yaşında olan ünlü oyuncunun geçen yıl mide kanserine yakalandığı ve hastalığı atlattığı ortaya çıktı. Ancak illetin peşini bırakmadığı 2 hafta önce yakalandığı zatürre sonrası mide kanserinin tekrarladığı ortaya çıktı.

Oyuncu Şinasi Yurtsever'den sevenlerini üzen haber geldi. Bir süredir mide kanseri ile mücadele eden usta sanatçı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardeş Payı'nın Büyük Hilmi'si olarak hafızalara kazınan Şinasi Yurtsever'in ani ölümü herkesi derinden sarstı. Henüz 51 yaşında olan ünlü oyuncunun 2. kez yakalandığı kanserden vefat ettiği öğrenildi.

ZATÜRRE SONRASI KANSER TEKRARLADI

Şinasi Yurtsever'in mide kanserine geçen sene yakalandığı ve gördüğü tedaviyle iyileştiği, ancak 2 hafta kadar önce, rol aldığı 'Yüzde İki' adlı dizinin ikinci sezon çekimlerini tamamladıktan hemen sonra zatürre teşhisiyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

İlgili Haberler
Zafer Algöz'ün neden Şinasi Yurtsever paylaşımını sildiği ortaya çıktı! Annesinin haberi yokmuşZafer Algöz'ün neden Şinasi Yurtsever paylaşımını sildiği ortaya çıktı! Annesinin haberi yokmuş

TEDAVİ İÇİN YURT DIŞINA DA GİTMİŞ

Öte yandan Şinasi Yurtsever'in kanser olduğunu öğrendiği dönemde tedavi için Ukrayna'ya gittiği de öğrenildi.

ANNESİNİN HASTALIĞINDAN HABERİ YOKMUŞ

Yurtseven'in hastalığının yalnızca eşi Ferihan Kaya ve yakın set arkadaşları tarafından bilinmekteydi. Aile üyelerinin haberdar olmaması için özel önlemler alındığı, hastalığın uzun süre gizli tutulduğu öğrenildi. Hatta Yurtsever'in annesinin bile ölümü üzerine ünlü oyuncunun hastalığını öğrendiği ifade edildi.

Vefat eden Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
img

İnterneti altüst eden değişiklik için Bakanlıktan açıklama var
img

Herkes Mert Hakan'ın atamadığı penaltıyı konuşuyor
img

Ödenecek bonservisin yarısı Fenerbahçe'nin olacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı

CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı
Şampiyon olan takıma müjde! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Şampiyon olan takıma müjde! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Fenerbahçe'nin elendiğini gören Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Senin ben ciğerini...

Fenerbahçe'nin elendiğini görünce canlı yayında çıldırdı
En son 5 sene önce kullanmış! Herkes Mert Hakan'ın atamadığı penaltıyı konuşuyor

Herkes Mert Hakan'ın atamadığı penaltıyı konuşuyor
Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı
2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden gözünü kaybetti

2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden kör oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.