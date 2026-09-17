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Vatandaşları tedirgin eden 1 buçuk metre yılanı itfaiye yakaladı

Vatandaşları tedirgin eden 1 buçuk metre yılanı itfaiye yakaladı
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Hatay’da bir evin bahçesinde görülen ve demir profil içerisine saklanan yaklaşık 1 buçuk metre boyundaki karayılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Hatay'da bir evin bahçesinde görülen ve demir profil içerisine saklanan yaklaşık 1 buçuk metre boyundaki karayılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Samandağ ilçesinin Karaçay Mahallesi'nde evin bahçesinde yılan gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar esnasında yılan, demir profilin içerisine kaçtı. Karayılan, itfaiye personeli tarafından güvenlik önlemi alınarak eldivenle elle yakalandı. Görüntüyü çeken vatandaşı korkutan karayılanın yakalandığı anlar kameraya yansıdı. Zarar verilmeden yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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