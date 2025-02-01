Vatandaşlara sorduk: 'Geçmişe dönebilseydiniz kendinize ne söylerdiniz?'

Bazı vatandaşlar, geçmiş yılların daha güzel olduğunu dile getirerek, bugünün gençliğiyle kendi gençlikleri arasındaki farklara vurgu yaptı. "Bizim zamanımızda saygı, samimiyet ve dayanışma vardı, şimdi bunlar kayboldu" diyenler, gençlerin teknolojik bağımlılığı ve sosyal ilişkilerdeki değişimi eleştirdi.

'DAHA ÇOK GEZER DAHA ÇOK OKURDUM'

Birçok kişi eğitimin önemine dikkat çekerken, "Daha çok çalışırdım, daha fazla kitap okurdum" gibi ifadelerle gençlik yıllarında daha bilinçli olmayı dilediklerini belirtti. Bazıları ise hayatı daha fazla keşfetmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Daha çok gezerdim, daha çok insan tanır, yeni şeyler öğrenirdim" dedi.

Öte yandan, bazı vatandaşlar şimdiki gençliği eleştirerek, sabırsız ve tüketim odaklı bir neslin yetiştiğini savundu. "Gençler çok aceleci ve kolaycılığa alışıyorlar" diyenler, gençlerin anı yaşamak yerine gelecek kaygısına fazla kapıldıklarını dile getirdi.

Üsküdar sokaklarında yapılan bu röportaj, farklı yaş gruplarının geçmişe ve bugüne dair bakış açılarını gözler önüne sererken, hayatın akışı içinde zamanın nasıl değiştiğini ve yaşanmışlıkların insana kattığı deneyimleri hatırlattı.