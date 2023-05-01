Vatandaşlar yerli ve milli silahlara yoğun ilgi gösterdiİSTANBUL ASELSAN geliştirdiği yerli ve milli ürünleri ile TEKNOFEST 2023'de yerini aldı.

Vatandaşlar yerli ve milli silahlara yoğun ilgi gösterdi

İSTANBUL ASELSAN geliştirdiği yerli ve milli ürünleri ile TEKNOFEST 2023'de yerini aldı. Vatandaşlar ASELSAN çadırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özellikle gençler yeli ve milli üretim olan silahları inceleyip fotoğraf çektirdi.

TEKNOFEST 2023 heyecanı Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. ASELSAN'da geliştirdiği yerli ve milli ürünlerle TEKNOFEST'te ziyaretçilerle buluştu. ASELSAN çadırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özellikle gençler ve vatandaşlar yeli ve milli üretim olan silahları inceledi. Silahlarla fotoğraf çektirdi.

Herkes kendi ülkesi için bir şeyler yapması gerekiyor diyen Süleyman Karagöz, "Ülkenin bu hale gelmesi güzel. Yeni nesil bir şeyeler ifade ediyor. İleri de bir şeyler yapacağı buna inanıyoruz. Her insanın kendisi için ülkesi için bir şeyler yapması lazım. Ben üzerime düşen vazifeyi yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.