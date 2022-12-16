AVM'deki yangına bahçe hortumla böyle müdahale etti 3. Sayfa Haberleri İstanbul Levent'teki bir AVM'de çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda söndürüldü. Yangın esnasında bir vatandaş, AVM'deki yangına hortumla müdahale etti. Camdan bahçe hortumunu sarkıtan vatandaş, alevlere su sıkarak itfaiye ekiplerine yardımcı olmaya çalıştı. O anlar ise kameraya böyle yansıdı. İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde öğle saatlerinde Metrocity adlı alışveriş merkezinin çatı kısmında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesinin ardından bölgeye hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. BAHÇE HORTUMUYLA MÜDAHALE ETTİ Yangın sırasında bir vatandaş yan taraftaki binadan bahçe hortumuyla müdahale etti. Camdan bahçe hortumunu sarkıtan vatandaş, alevlere su sıkarak itfaiye ekiplerine yardımcı olmaya çalıştı. O anlar ise kameraya ansıdı. YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Öte yandan İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. 106 itfaiye personelinin 34 araç ile müdahale ettiği yangında soğutma ve duman tahliyesi çalışmaları sürüyor. Sizce 2022 Dünya Kupası şampiyonu kim olacak? — Haberler.com (@Haberler) December 15, 2022 Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul 3. Sayfa Haberler

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