Vatan Caddesi'nde Yağlı Yolda Motosiklet Kazaları

Vatan Caddesi'ne dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda motosiklet sürücüleri direksiyon hakimiyetlerini kaybederek düştü. Motosikletlilerin düştükleri anlar ise saniye saniye kask kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerine henüz bilinmeyen nedenle yağ döküldü. Seyir halindeki motosiklet sürücüleri ise dökülen yağ nedeniyle zor anlar yaşadı. Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden çok sayıda sürücü motosikletten düştü. Bazısı da motosikletten düşerek savruldu. Sürücüler, motosikletlerini kenara çekerek, trafikte ilerleyen motosikletlileri uyardı. Öte yandan, motosikletlilerin kayganlaşan yolda düştükleri anlar saniye saniye kask kamerasına yansıdı. - İSTANBUL