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Van YYÜ'de Kaybolan Genç Kız İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Van YYÜ'de Kaybolan Genç Kız İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde kaybolan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in akıbeti için düzenlenen arama çalışmaları 8. günde de sürüyor. Termal kameralı dron'lar ve çeşitli arama ekipleri olay yerine gönderildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ) 8 gün önce kaybolan Rojin Kabaiş, termal kameralı dron'lar ile aranıyor.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Birinci Sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş yurtta yemek yedikten sonra "sahile gideceğim" diye çıktı. Ardından genç kızdan bir daha haber alınamadı. Rojin'in en son sahilde cep telefonu bulundu. Öte yandan genç kızı arama çalışmaları 8. gününde de devam ediyor. Kızlarından sevindirici bir haber bekleyen ailenin ise endişeli bekleyişi sürüyor.

Arama kurtarma çalışmaları için oluşturulan ekipler, Rojin'in izini sürmek için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Arama çalışmalarında; helikopter, sahil güvenlik, polis botları, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinden oluşan 100'ün üzerinde ekip yer alıyor. Özel ekip, hem Van Gölü'nde hem de kampüs sahil boyu arama kurtarma çalışması yaptı. Polis atlı birlikleri ve özel arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda Rojin'e ait bir iz aranıyor.

Çalışmalara katılan gönüllü ekipler, havadan arama kurtarma operasyonlarında büyük bir avantaj sağlayan termal kameralı dron ile çalışmalara destek oluyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Termal van

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