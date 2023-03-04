Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van ve Bitlis emniyetinden 'bahar temizliği'

3. Sayfa Haberleri

Van ve Bitlis emniyetinden 'bahar temizliği'

Van ve Bitlis merkezli 5 ilde 313 personelin katılımıyla düzenlenen ve 74 organizatörün yakalanarak gözaltına alındığı operasyon, 'bahar temizliği' olarak adlandırıldı.

Van ve Bitlis merkezli 5 ilde 313 personelin katılımıyla düzenlenen ve 74 organizatörün yakalanarak gözaltına alındığı operasyon, 'bahar temizliği' olarak adlandırıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, organizatörlerin göçmenleri aldıkları güzergahları belirlediklerini ve yapılan teknik takiplerin ise 6 aylık bir çalışmayı kapsadığını söyledi. Van'ın İran'a olan sınırının 290 kilometre olduğunu hatırlatan yetkililer, bu sınırın Çaldıran ve Özalp tarafının büyük bölümünde kaçak göçmenlere karşı duvar örüldüğünü, Saray ve Başkale ilçeleri kısmının da 2024'te bitirileceğini açıkladı.

Bugün yapılan operasyonun yanı sıra 2023 yılının ilk üç ayında sadece Van İl Emniyet Müdürlüğünce kaçak göçmenlere yönelik 34 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar çerçevesinde 96 organizatörün yakalandığı ve bunların 26'sının tutuklandığı belirtildi.

Öte yandan, söz konusu operasyonda 10 adet kara aracına da el konulduğu bildirildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van Emniyet Müdürlüğü Bitlis İran Van 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title