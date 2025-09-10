Haberler

Van-Özalp Karayolunda Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Van-Özalp Karayolunda Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı
Güncelleme:
Van-Özalp karayolu üzerinde meydana gelen kazada, Y.A. yönetimindeki minibüs şarampole yuvarlandı. Sürücü ve yanındaki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van- Özalp karayolunda minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Erçek Mahallesi civarında meydana geldi. Y.A. yönetimindeki 27 BAB 472 plakalı minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ile yanındaki şahıs yaralandı. İhbarı üzerine bölgeye sayıda ambulans, jandarma ve Erçek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
