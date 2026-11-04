Van merkezli eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda 16 ilde 70 şüpheli yakalandı

Van merkezli 16 ilde polis ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 70 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçu kapsamında 3 Kasım 2026 tarihinde ilimiz merkezli 16 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde; çok sayıda dijital materyal, 1 adet tabanca ele geçirilmiş, 70 şahıs yakalanmıştır. Şüpheli şahıslar müdürlüğümüzdeki işlemlerinin akabinde adli makamlara sevk edilecektir. Kanuna ve hukuka aykırı her türlü bireysel ya da örgütlü faaliyetlerle mücadeleyi kendisine şiar edinen Türk Polis Teşkilatı olarak suçla ve suçluyla mücadelemiz devam edecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı