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Van Kalesi'nde Düşen 68 Yaşındaki Kadın Kurtarıldı

Van Kalesi'nde Düşen 68 Yaşındaki Kadın Kurtarıldı
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Van Kalesi'nde gezinti yaparken dengesini kaybedip düşen 68 yaşındaki kadın, AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Van Kalesi'nde gezintiye çıktığı sırada dengesini kaybederek düşen 68 yaşındaki kadın, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Van Kalesi'nin dağlık bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 68 yaşındaki S.K. isimli kadın, bölgeyi gezdiği sırada dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Yaralanan kadının, kayalıkların arasında sıkışarak mahsur kaldığı yönündeki ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

İhbarın ardından Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Doğada Arama Kurtarma Ekip Amirliği'nden 1 araç ve 6 personel olay yerine sevk edildi. Van İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE ekiplerinin de katıldığı kurtarma operasyonu sonrası yaşlı kadın, bulunduğu kayalık alandan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. S.K., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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