Van Jandarma'dan 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

Van İl Jandarma Komutanlığı, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla videolu bir paylaşım yaptı.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Van İl Jandarma Komutanlığı personeli, bünyelerinde bulunan atlar ve hassas burunlu köpeklere özenle bakmaya devam ediyor. Etkinlik kapsamında çocuklar da atlı jandarma timindeki atları ve hassas burunlu köpekleri ziyaret ederek sevdi.

Jandarma tarafından sosyal medyada paylaşılan gönderide ise şu ifadelere yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığımız personelince, bünyemizde barındırdığımız can dostlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Komutanlığımızca 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü'nü kutluyoruz. İyi ki varsınız can dostlarımız. Jandarma, tüm canlılar için görevde." - VAN